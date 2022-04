Khalij YOSSER

Diplômée en Traduction et Relations Internationales et d’un Mastère Professionnel de Traduction (Arabe-Français-Anglais) à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba-Tunis., je m’intéresse aux langues étrangères et par conséquent, aux différentes cultures. J’ai effectué un stage au cabinet d'un avocat à la cour de cassation ce qui m'a permis d'avoir un premier contact avec le monde du travail, je me suis spécialisée après dans le domaine technique, notamment l'Audiovisuel, en accrochant un stage chez une société de production française ;Apres j’ai commencé le travail freelance avec une agence de traduction basée sur Marseille-France et au fil du temps j’ai acquis une expérience dans le domaine financier et commerciale, ce qui me permet aujourd'hui de vous offrir des services de traduction technique professionnelle.



Mes compétences :

Audiovisuel

Outils informatique

Langue arabe

Sous titrage

Recherche documentaire

Domaine maritime

Auteure-compositrice-interprète

musicienne luthiste

Traduction

Arts

Adaptation

Droit

Transcription