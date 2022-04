Khalil BENIHOUD

Ingénieur de formation, Designer par passion. Je m'intéresse au monde du digital, du design et des startups. En plus de mes compétences techniques, je m'adapte très vite et sait travailler en équipe.



Pour plus d'informations, je vous invite à consulter mon portfolio



www.benihoudkhalil.com

www.dribbble.com/benihoudkhalil



Get inspired and inspire !



Mes compétences :

JQuery

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Bootstrap

MySQL

Sketch

CSS 3

PHP

Git

Sass

LESS

Foundation

Méthode agile

Adobe InDesign

HTML

Gestion de projet

UX Design

UI Design

Nerf