Khayam DACHRAOUI

Dynamique et motivé, j’ai acquis au cours de mes études un très bon niveau en droit social, et me suis ouvert au domaine des ressources humaines au sein de l’IGS, où j’ai participé à des cours riches et variés me permettant d’avoir une vue transversale de l’entreprise et de développer des compétences généralistes.



En parallèle, mes nombreuses expériences professionnelles depuis l'âge de 18 ans dans des secteurs variés, et notamment mon stage de fin d'étude, renouvellé en CDD, m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances (veille juridique, relations sociales, développement RH, support aux managers, administration du personnel, GPEC) et de bénéficier des savoir-faire de différents services RH tout en développant qualités relationnelles, esprit d'équipe, capacité d’initiative ou encore autonomie, des éléments qui font de moi une personne polyvalente et facilement adaptable.



Mes compétences :

Droit du travail

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines