Commercial au sein de la société ADVERT IMPACT depuis Janvier 2015 , j'ai la responsabilité de créer et développer un porte feuille clients de A à Z sur le secteur de la communication événementiel . Le but étant de dynamiser ce secteur au sein de la société !



Parcours :



Bachelor responsable marketing et développement commercial IDRAC LYON en alternance commercial entreprises au sein du grand groupe APRR , rattaché a la filiale AREA , mes missions sont de développer et garder un porte feuille client à jour, analyses et propositions client, recherche du besoin et protection commerciale.



Auparavant, trois années de grande distribution magasin Castorama secteur jardin



Poste occupé : assistant chef de rayon



Missions :



. Gestion des stocks,commande , inventaires

. Vente , relation client , litiges clients

. Développement d'un projet d'amélioration

. Gestion des plannings

. Suivi des ventes , analyse du CA

. Implantations , agencement rayon



Mes compétences :

Vente

Merchandising

Management

Informatique

Marketing

Commercial

Prostection

Porte feuille client

Développement

Autonomie

Gestion