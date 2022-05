Mon métier, manager mon equipe sur la bancassurance, l'optimisation des résultats et la gestion du risque. Mes objectifs, améliorer le rapport à la banque en coachant les particuliers et professionnels sur leur budget. Utiliser sa banque et non la subir, pour un rapport gagnant gagnant.



Mes compétences :

Banque

Assurance

Crédit, épargne, placements, défisc.

Coaching budgetaire