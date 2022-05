Bonjour,



Passionnée par le management, j'aime accompagner les hommes et les femmes dans leur développement et leur épanouissement professionnels.

De formation économique/ressources humaines, j'ai eu l'opportunité depuis 10 ans, d'exercer des postes de management transverses et opérationnels, auprès d'équipes de 200 collaborateurs.



Je souhaite contribuer à la réussite de vos challenges économiques et humains.



Cordialement,



Laetitia PIRE



Mes compétences :

Budget

dynamique

Ecoute

Gestion de budget

Manager

Négociation

Pilotage

Reporting

Ressources humaines

Management