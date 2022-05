Laetitia PLASSCHAERT

Replacer l'homme au cœur de l'entreprise



Domaines de compétences



Gestion administrative du personnel

Etablir et suivre la rémunération et les avantages sociaux

Définir et suivre les conditions de travail (organisation, hygiène et sécurité)

Gérer les contrats de travail (embauches, départs, liens avec les organismes sociaux)

Contrôler la conformité d’application des obligations légales

Gestion des ressources humaines

Recruter

Développer et gérer les compétences

Gestion de la formation

Elaborer et faire évoluer les supports de suivi et de gestion du personnel

Communication et Conseil

Représenter son entreprise : DIRRECTE, OPCA, OPPBTP, FFB

Conduire le changement

Gestion de projet

Gérer les relations avec les IRP



Mes compétences :

Référentiel MASE

Gestion quotidienne des RH

Gestion de la formation

Gestion et développement de projet