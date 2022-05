Laetitia POMIES

Tombée dans le monde de la logistique par curiosité et dans une certaine continuité de parcours agro, Je suis une passionnée ou une accro vous dirons certains !

Métier d'Hommes, de communication et d'entraide, l'organisation est un maître mot.

Chaque journée est différente voir même un défis même si parfois compliquée à gérer, nous arrivons toujours à faire en sorte que tout roule.

Que de projets intéressants à développer, gérer et optimiser.