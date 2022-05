Laetitia PRINSAUD

Bienvenue sur mon profil.

Actuellement infographiste au sein de l'entreprise Eyes Up et forte de mes années dexpériences.

Je souhaite mettre mes compétences au service d'une nouvelle entreprise.

Mes Atouts :

- Gestion de limage et de la stratégie de communication dune entreprise.

- Maîtrise des logiciels de conception graphique, photographique ainsi que les outils danalyse pour répondre au mieux à la demande.



Investie, méticuleuse, logique, curieuse,et sociable. Jaime apprendre constamment de nouvelle chose.



N'hésitez pas à me rajouter dans vos contacts et à me laisser un message.



À bientôt.