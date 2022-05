Laetitia PRUSZKO (COCAGNE)

J’ai effectué l’essentiel de mon parcours professionnel dans le métier de la distribution de produits audio/vidéo de luxe, et plus précisément chez Bang & Olufsen France, en tant que Responsable Marketing & Communication.



Développer l’image de marque d’une entreprise distribuant des produits à l’ADN très marquée sur un secteur niche, par des opérations de communication et de marketing très soignées et ciblées, est mon savoir-faire.



Autonome et dynamique, je désire aujourd’hui donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et mettre mon expertise en Marketing & Communication au service d’une marque incarnant des valeurs fortes et/ou distribuant des produits rares, de qualité et à l’approche innovante.



Mes compétences :

Luxury

Travel

International