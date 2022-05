Laetitia Quercy, en couple, 2 enfants, j'ai choisi pour voie scolaire un bac STT commerce et ensuite un BTS action commerciale par alternance.Sur le plan professionnel, j'ai toujours occuper des postes de commerciale. J'ai appris tout au long de mon parcours à m'adapter ,à m'intégrer et surtout à toujours atteindre les objectifs fixés.Aujourd'hui par le fait d'avoir occuper un poste de commerciale itinérant et également celui de commerciale sédentaire, je souhaite désormais rester dans le sédentaire.La relation avec les clients sait vraiment ce que j'aime et je ne souhaite pas en changer mais je souhaiterai désormais m'investir dans une société reconnue, ayant des valeurs humaines ou il serait possible d'évoluer...



Mes compétences :

Accueillante

AISANCE TELEPHONIQUE

Contact facile

dynamique

Esprit d'équipe

Motivée

Rigoureuse

Souriante & motivée