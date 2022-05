Laetitia REILLE

Dix ans d'expérience en marketing stratégique

> Etudes, diagnostic et recommandations d'axes de développements pour des marques leaders (FMCG & Luxe)

> Plans stratégique à 3 ans, plans marketing

> Pilotage du développement de collections à forte valeur-ajoutée, pipeline d'innovation

> Management d'équipes transverses (R&D, techniques, acheteurs, commerciaux...) et de Chefs de Produits

> Gestion des lancements à l’international



Attrait pour la valorisation de savoir-faire et les Maisons dont les collections sont empreintes de patrimoines techniques d’exception.





Mes compétences :

Chef de produit

Développement

Développement produit

Industrie du luxe

Innovation

International

Luxe

Marketing

Produits de luxe

Responsable marketing

Communication