Laetitia REPELLINI-BLONDEAU

Suite au DEA en Neurosciences et un stage en Egypte dans les laboratoires de Pathologie et Immunologie Cliniques de la faculté de Médecine de Mansourah, j’ai intégré le laboratoire d’Immunologie et Histocompatibilité du Pr. Charron (Hôpital Saint-Louis - Paris) en 2002 pour y exercer la fonction de technicienne de recherche en Immunogénétique.

Après divers postes à Paris puis à Marseille au Centre de Recherche en Cancérologie (INSERM UMR 891) à l'Institut Paoli-Calmettes, j'ai réorienté ma carrière dans la recherche clinique et occupé un poste en CDD d'attaché de recherche clinique au CPCET-CIC à l'hôpital de la Timone pendant 18 mois. Je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emploi.



Mes compétences :

Recherche

Recherche clinique