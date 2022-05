Laetitia RODES

Mon attrait pour les produits culinaires, les tendances et nouveaux modes de consommation me pousse à évoluer professionnellement au sein d'entreprises du secteur agroalimentaire tournées plus particulièrement avec la grande distribution.





Mes compétences :

Animation de réseau

Organisation d'évènements

Prospection commerciale

Étude de marchés et veille concurrentielles

Analyse et développement des ventes

Gestion d'appels d'offres promotionnelles

Grande distribution