Laetitia ROGER

Psychologue du développement et de l'Education





Mes Compétences :

• Prévention, orientation, diagnostique et prise en charge psychoaffective, cognitive et socio-émotionnelle en individuelle et en groupe



• Evaluation psychologique: Test d’intelligence (KABC, WIPPSY, WISC, ELO, Test du Bonhomme), Test de personnalité (Inventaire de Coopersmith, Questionnaires), Test projectifs (Test du dessin de famille), Observation psychologique



• Prise en charge dans les lieux de vie des familles



• Accompagnement, écoute, aide et information, auprès des familles et des écoles.



• création d’outils d’évaluation, de psychothérapie et de rééducation.



• Connaissances informatiques (Excel, Power Point, Internet)



Mes Qualités: Dynamique, écoute, autonome, adaptabilitée, esprit d’équipe, prise de responsabilités, créative, Mobile.

Mes formations et recherches:

2010-2011: « Diagnostic et prise en charge des difficultés des apprentissages »: menée par Cogito’Z.



ᘙ 2009-2010: Contribution à la recherche « ECOLPOM » (Ecole Plurilingue d’Outre Mer): menée par le laboratoire de recherche en psychologie à Nantes (EA Labécd). L’objectif est d’étudier le bilinguisme et ses effets sur le développement cognitif.



ᘙ 2007: « Scolarisation intégrées et accompagnements des enfants avec autisme et troubles apparentés »: menée par le Laboratoire de Psychopathologie et de Neuropsychologie Cliniques de l’institut de Psychologie (Université René Descartes, Paris V)



ᘙ 2006 : « différentes modalités de prises en charges de l’autisme »: menée par L’autisme Réseau Associatif de seine et Marne (AURA 77) et animé par l’équipe du centre ressources Autisme, Ile de France. (CRAIF)



ᘙ 2005-2006: Master 2 « Psychologie du développement et de l’éducation »: Université Paris 8

Mémoire: « Représentation spatiale et handicap moteur : étude des aptitudes d’une enfant de 3 ans au cours d’une tâche avec étayage ».



ᘙ 2004-2005: Master 1 « Psychologie du développement de l’enfant, de l’adolescent et du vieillissement »: Université Aix en Provence

Mémoire: « L’estimation de numérosité et le vieillissement».