Laetitia ROYER

Mon parcours s'est enrichi d'expériences diverses dans des domaines différents mais avec, toujours en toile de fond, la relation à l'autre et l'envie de partager.

Après des études de psychologie, je me suis consacrée entièrement à mon sport favori, l'équitation. J'ai eu la chance de monter des chevaux de haut niveau. Puis, l'envie de vivre une expérience parisienne qui m'a conduite à trouver un travail dans le milieu social. J'ai passé 4 ans auprès de jeunes et de seniors. Mon rôle était de former des binomes efficaces pour effectuer des travaux de bricolages chez les particuliers. J'ai en parallèles débuté dans l'enseignement : j'étais responsable de la formation multimédia des étudiants de l'ISERP-ITEM, école de journalisme et de relations publiques. Retour à la vie provinciale où mon temps libre a été consacré à la vie associative, toujours avec 3 jours par semaines à Paris pour enseigner. J'ai ensuite choisi de travailler à domicile pendant 3 ans (coaching personnalisé). Aujourd'hui, j'ai retrouvé le plaisir d'enseigner, à des plus jeunes, dans un collège. J'aspire à une activité culturelle.

Je ne peux rien faire sans passion. J'aime le contact, le travail en équipe et l'échange.