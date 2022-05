Laetitia RUGGERI

Parcours atypique et évolutif au sein d'une entreprise pendant plus de 18 ans, fabricant et distributeur d'effets décoratifs avec comme client principal Castorama.



Hier dans un secteur d'activité plutôt porteur mais très différent, le respect de l'environnement, aujourd'hui retour aux sources dans une entreprise familial fabricant et distributeur dans le secteur de l'agroalimentaire de luxe où les valeurs sont de mise ...... Demain, l'avenir me le dira !



Au fil des années, j'ai pu acquérir la maîtrise du management d’équipes, du conseil et de la satisfaction clients, de la vente et la promotion des produits, tout en passant par des missions marketing, logistique, RH et finances.



Dotée d'un esprit commercial, organisé et entreprenant, mes qualités premières sont le respect des valeurs humaines, la polyvalence et l’adaptabilité.



Mes compétences :

Adaptabilité

Management

Entreprenariat

Polyvalence

Ecoute et Communication

Relationnel interne et externe

Commerce