Laetitia SCHAD

Elève-ingénieure en cinquième année à l'ENIM (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz)

Mécanique et Production

Parcours Management des Lignes de Production





Représentante des élèves-ingénieurs de l'ENIM au Conseil d'Administration et au Conseil Pédagogique

Membre du Bureau des Elèves, Responsable du soutien

Membre active et impliquée à l'ENIM



















Mes compétences :

Communication

Management d'équipe

Management de projet

Sciences de l'ingénieur

Diplôme Handimanagement Companieros 2011

Diplôme Égalité Professionnelle Companieros 2013