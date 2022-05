Laetitia SCHMITT

Assistante de Direction sur projets chez ALSTOM - GENERAL ELECTRIC, je suis à la recherche d'un nouvel élan professionnel dans une société à taille humaine et à envergure internationale où je pourrais pérenniser et mettre en oeuvre toutes mes compétences acquises depuis mes 12 ans d’expérience.



Mes compétences :

Relation client

Organisation du travail

Facilité de Communication

Dynamique et très attachée aux résultats

Rigueur/réactivité

Dynamisme

Esprit d'équipe

Fait preuve de discrétion

Force de proposition