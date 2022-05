Laetitia SCHMITTLIN

Je suis actuellement responsable systèmes et traçabilité au département Contrôle Qualité. Mes fonctions sont très variées:

Paramétrage du LIMS, validation du LIMS,exploitation de données, chef de projet dans la mise en place de Qlik View pour croiser les données de tous les logiciels du site (LIMS, MES, SAP, base de données production, etc...), manager d'un équipe gérant la réception et le dispatching des échantillons dans les différents laboratoires et en externe, mise en conformité des équipements et systèmes informatisés du département Contrôle Qualité.





De formation Master professionnel Analyses biologiques et chimiques, j'ai été recruté à Octapharma suite à mon stage de fin d'étude et y travaille depuis 8 ans. Mes qualités professionnelles et personnelles m'ont permis d'évoluer continuellement depuis 8 ans au sein de la société.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande.



Cordialement.



Mes compétences :

Management

Gestion de l’ensemble des procédés de traçabilité

Statistical Process Control

Management de projets

Informatique : Microsoft office XP: Word, Excel, P

Logiciel statistique : Minitab, Statgraphics

Logiciel SPC : Synergy 2000, Qlik View

LIMS