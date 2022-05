Laetitia SEURY

J'intègre HAYS en Octobre 2011, lors d'un contrat de professionnalisation d’un an.

Je suis positionnée sur le projet AMEX, dans le cadre d'une externalisation du service recrutement. (RPO)

D'abord sur le poste de Chargée de recherche, j'évolue en tant que Chargée de recrutement, puis Chargée de recrutement Sénior.

Je suis en charge du recrutement interne et externe d’AMERICAN EXPRESS Carte et Voyage d’affaires pour la France, la Suisse et la Belgique francophone = > CDD/CDI & Stage

Missionnée sur la partie administrative, je réalise également les formulaires d’embauches dans le cadre de nouvelles embauches, de réembauches, de missions et de transferts internes.

J’assure le recrutement dans son intégralité, du recueil du besoin auprès du Leader, à la préparation de son entrée chez AMEX, puis assure un suivi des candidats et de leurs intégrations.



Mes compétences :

Conseil

Esprit d'équipe

Management

Management du changement

Organisation

Recrutement

Ressources humaines

Travail en équipe

TALEO

RPO

Gestion de projet

Gestion des talents