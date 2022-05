Laetitia THIBAULT

Bonjour,



Je termine actuellement mon CDD comme MSL chez Zambon et suis à la recherche de nouvelles opportunités pour continuer mon chemin dans l'industrie pharmaceutique!



Je suis quelqu'un de dynamique, déterminée et courage alors les nouveaux challenges ne me font pas peur, bien au contraire. Quand je m'investis dans un travail, j'ai pour habitude de m'y investir en puisant toute mon énergie!



Mes compétences :

Recherche fondamentale

Management de la santé

Qualité et gestion des risques en Entreprise

Etudes cliniques (promotion)

Marketing en industrie pharmaceutique

Qualité

Affaires réglementaires

KOL management

Clinical Research

Parkinson's Disease

Communication

Expertise scientifique