Laetitia TOURRE

21 ANS D’EXPERIENCE - CHEF DE PROJET FONCTIONNEL SENIOR / PRODUCT OWNER



SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Gestion de projets MOA / MOE de l’avant-vente au bilan :

Domaines fonctionnels : Retraites, télécommunications et téléphonie, formation, ludo-éducatif, e-commerce BtoC et BtoB, automobile, santé, immobilier, environnement, culture

Pour des projets en France et à l’étranger, en français et en anglais

Mise en place de nouvelles activités, d’équipes et de processus

Management / coordination d’équipes,

Ecoute, rigueur, implication, réactivité, sens de l’anticipation, adaptation



COMPETENCES FONCTIONNELLES

Utilisation des méthodes Agiles, cycle en V, UML, CMMI

Management / coordination d’équipes, recrutement, coordination de projet

Relation avec des clients, des partenaires, des prestataires

Pilotage de projets : Définition du besoin, réalisation de processus / cahiers de charges / spécifications fonctionnelles/ user stories, chiffrage, suivi budgétaire, planification, suivi de production, animation de comités /réunions/ateliers, reportings et bilans

Autres compétences opérationnelles : Rédaction, recette (test des évolutions, tests de non régression, analyse des incidents), formation, accompagnement au changement, documentation et GEDE, emailing



CONNAISSANCES TECHNIQUES

Systèmes : WINDOWS 7, 8, 8.1, 10

Bases de données : Master Data Services (MDS), Microsoft SQL et Excel add-in, Microsoft Access ; notions sur Lotus et Oracle

Langages informatiques (notions) : XML, HTML, Javascript, ActionScript et Lingo

Bureautique : Excel, Powerpoint, Outlook, Word, Visio, One Drive et Office 365

E-commerce : Esus (outil interne de back office de Cdiscount), Sage e-commerce ; notions sur Générix (ERP) et Icom TMS

Editeurs de sites web : Esus (CMS), DotNetNuke (CMS), Sharepoint (GEDE et CMS), Dreamweaver, Flash

Traitement d’images : Photoshop, Gimp

Autres : Jira et Confluence (gestion de projet), Mantis (gestion des anomalies), Edatis (e-mailing), Google Adwords (référencement payant), Business Object (Business Intelligence), Adobe Captivate (e-learning), Director, Lotus Notes et Lotus Designer…



Mes compétences :

