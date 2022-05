Laetitia TRINCKVEL

Sophrologue relaxologue diplomee



Offrez vous une parenthese grace a la sophrologie

Retrouvez calme, equilibre, serenite

Apprenez a reguler stress, emotion, sommeil

Parcourez le chemin pour retrouver votre unite



Pour quelles problematiques?



En prevention des troubles lies au:

stress, agitation,manque de concentration, angoisses, insomnies...



En accompagnement des moments difficiles:

deuil, separation, echec, preparation aux examens, bac, permis de conduire, competitions sportives...



En complement d un traitement medical de certaines maladies:

fatigue chronique, troubles alimentaires, maux de dos ...



Je vous recois au cabinet ou me deplace a votre domicile

Possibilite de me rendre sur votre lieu de travail

Consultation possible dans votre chambre d hopital

En seance de groupe pour associations ou cadre institutionnel, entreprises, creches, etablissements scolaires...



Mes compétences :

Sophrologie