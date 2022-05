Laetitia VERMANDEL

Diplômée de formation touristique , ayant eu des expériences dans le domaine de la mode et de la relation client.



A la fois perfectionniste , dynamique et ambitieuse, je souhaite mettre mon expérience ainsi que mes compétences au profit d'un nouveau projet.



J'aime organiser des fêtes familiales, anniversaires et même parfois des voyages pour des proches; mais je souhaiterais étendre mes compétences en me professionnalisant grâce à des formations ( internes ou externes).



D'âme voyageuse, c'est un plaisir d'organiser mes voyages mais aussi pour d'autres personnes. Si je peux allier ce plaisir personnel au sein de ma vie privée, j'en serai ravie.



je reste à votre disposition pour un futur échange .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

logiciel de réservation touristique Amadeus

Microsoft Excel