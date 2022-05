Laetitia VIALLON

Designer produits et architecte d’intérieur, en créant pour les particuliers des lofts, maisons, appartements, je partage ma maîtrise des usages et de l'espace pour vous créer un cadre de vie unique, en fonction de vos besoins quotidiens et pour votre bien être. Curieuse, je m’enrichis de toutes les expériences pour aller au-delà du connu et souhaite vous entraîner vers une vision globale des espaces de vie alliant fonctionnalité et esthétisme. Mon leitmotiv : donner du sens, de l'émotion et valoriser le potentiel de votre habitation pour que son architecture intérieure soit évidente et en adéquation parfaite avec vous.



Mes compétences :

Architecte

Design

Design d'espace

Design produit