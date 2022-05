Lagrange XAVIER

10 ans dans le secteur de la restauration m'a permis d'acquérir rigueur et fiabilité, une grande capacité d'autonomie, ainsi que la diplomatie et la fermeté nécessaire pour manager des hommes et des femmes d'horizons divers.

Mon aisance relationnelle et ma capacité d'écoute, son des atouts qui me permettent aujourd'hui, d'évoluer vers des fonctions supports, en transmettant mon savoir-faire, mon savoir-être et en apportant conseils, soutien et recommandations.