Lahaulle LAHAULLE

Après un un parcours d'une quinzaine d'années en Direction Financière et très orienté PME, j'ai souhaité développer un concept de centres d'affaires multiservices, proches du clients, au service des créateurs et dirigeants d'entreprise.

Accompagner le chef d'entreprise au quotidien dans toutes les étapes importantes de son projet....telle est notre mission chez DECLIC CENTER et H CENTER, centre d'affaires à Melun (77) et La Rochette (77).

Nous offrons à nos clients de nombreuses solutions de bureaux (bureaux permanents, à temps partagé, temporaires et coworking) et des salles de réunion avec des prestations de standing.

Venez nous visiter !



Mes compétences :

Administratif

Consolidation

Contrôle de gestion

Direction de projet

Conduite du changement

Optimisation des organisations

Mise en place ERP

Finance comptabilité

Rationalisation des processus et des coûts

Audit interne et externe