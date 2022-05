Lahcen CHAABA

Nous sommes éditeurs de logiciels informatiques de gestion pour les TPE/PME. Implantée en France (à Lyon) en Espagne (Barcelone) et au Maroc (Casablanca) , Foliatech est l'une des rares SSII capable de couvrir l'ensemble des besoins de gestion des TPE/PME.. Après de nombreuses années passées à la direction de sociétés dans l’univers de l’informatique et télécom, j’ai voulu m’intéresser aux systèmes applicatifs, je suis maintenant et depuis 2014 sur l'application phare du moment : "ARTINOVE" dont l'innovation, la qualité, l'efficacité, l'ergonomie et la fiabilité sont reconnus par tous nos clients dans tous les pays Francophones. Différents projets de développement d'applications spécifiques nous permettent de compléter notre domaine de compétences sous différents langages web et mobile. Notre savoir-faire nous permet de répondre à une demande en France comme à l’international.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Stratégie d'entreprise

Management

Startups