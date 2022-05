Lahcen LACHGUEL

Ingénieur INPG-ENSIMAG

Je travaille chez le leader de des ventes événementielles sur le web, toujours sur de projets de grande taille où j'apporte mes connaissances dans la gestion, le suivi et l'aide au développeurs dans le domaine des bases de données : optimisation, réplication, stockage, BI.

Avant j'ai exercé dans le domaine des bases de données et de la Business Intelligence dans un environnement ERP Microsoft et Sage (Navision, Ax et Sage X3), au sein de la société Prodware.

Certifié Microsoft Sql Server 2008 (Implemnetation & Maintenance).



En collaboration avec les différents pôles aussi bien Infrastructure que ERP, je suis amené à effectuer des audits pour améliorer les performances, améliorer les temps de réponses et éviter les blocages liés aux développements ou à un sous-calibrage des systèmes supports.



Je mène des missions d'expert pour améliorer les performances dans le domaine du système et bases de données et de conseil dans la BI, le reporting et la validation de données.



J'ai une grande experience dans le domaine de la CAO/DAO Autocad et autres logiciels.



Mes compétences :

agile

Analysis Services

ETL

Intégration

Integration Services

Microsoft Navision

Microsoft Reporting Services

Microsoft Server

Microsoft Sharepoint

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Reporting

Scrum