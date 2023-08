Laravi LARAVI

Mes compétences :

- Conseiller une DG / DRH pour mettre en place une stratégie et un plan stratégique RH, une organisation et une équipe RH.

- Trouver les managers et dirigeants.tes qui s'ajustent avec les valeurs de l'entreprise et l'équipe en place. Assurer son coaching d'intégration pour augmenter les chance d'une "greffe" réussie.

- Accompagner l'équipe RH et les managers terrain concernés pour mettre en place une gestion des talents et des compétences pratiquées pragmatique et fonctionnelle ainsi qu'un système de rémunération qui valorise la polyvalence.