COACH PROFESSIONNELLE certifiée depuis 20 ans, j’accompagne dirigeants et managers dans le développement de leurs potentiels.

Améliorer sa performance, intégrer un nouveau poste, résoudre des conflits de communication ou dépasser une situation professionnelle … sont autant de situations pour lesquelles un coaching peut être décidé.



COACH D'EQUIPE DE DIRECTION : Dans un contexte de changement ou de crise, le coaching d'équipe de direction permet de redéfinir sa vision, de renforcer sa cohésion, de développer sa capacité d'évolution. L'équipe peut passer d'une logique de groupe solidaire à équipe performante, condition nécessaire au développement des résultats de l'entreprise.



Mon approche se veut psychologique, systémique et stratégique.



Créatrice du cabinet LATIFA GALLO CONSEIL, j'ai développé avec mon équipe, une démarche novatrice d'accompagnement des Ressources Humaines et de développement de l’intelligence émotionnelle collective.

Notre volonté est de transformer tout projet d'entreprise en projet humain et mobilisateur.

Gestion du stress, Intelligence émotionnelle, Management, Cohésion d'équipe, Développement personnel.

Notre site: www.latifagallo-conseil.com



COACH THERAPEUTE pour les particuliers, je m’adresse aux personnes qui souhaitent, à un moment de leur vie, être accompagnées afin de mieux comprendre les raisons et enjeux d’une situation difficile et de trouver les solutions permettant de la faire évoluer.

Mon site : www.latifagallo.com



Mes compétences :

CNV Communication Non Violente

MBTI

Gestion des conflits

Coaching

Management d'équipe

Créativité formation

Gestion du stress

Analyse systémique d'entreprises

Analyse transactionnelle

Team building

Sophrologie

Pleine conscience

TAO

Relations humaines

Communication

Développement personnel

Management

Formation

Capacité d'écoute