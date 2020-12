14 années dexpérience professionnelle en France et à l'international:

- 7 années d'expatriation en Chine

- 4 années sur un poste sur le périmètre EMEA

-3 années sur un poste périmètre France



Spécialités:

#Marketing Digital/Product Management (sites web et app digitales)

#PIM/catalogues Web/data produits

#Marketing BTOB/BTOBTOC, Marketing Stratégique, Etudes de marchés et de branding

#Management transverse et management d'équipes



Profil assessfirt (09/20): https://app.assessfirst.com/_/profile/dcdgwvia-laure-le-greves