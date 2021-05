Laure QUATTROCCHI

Bonjour,

Ma carrière a pris un virage à 180° en 2015, sans en raconter trop une reprise d'études s'imposait.

J'ai donc commencé par le DUT Techniques de Commercialisation en 1 an, en formation continue au sein du département Tech De Co de l'IUT BORDEAUX BASTIDE.

J'ai voulu me spécialiser dans les achats j'ai alors poursuivi par une Licence Professionnelle GESTION DES ACHATS ET DES APPROVISIONNEMENTS MENTION ACHETEUR au sein du même établissement en contrat de professionnalisation dans le service achat du Groupe La Pote à Bordeaux.

J'aurai pu m'arrêter la...mais non... pris dans le courant universitaire je souhaite continuer jusqu'au bout! c'est pourquoi, actuellement je prépare le Master 1 ACHETEUR LEADER / RESPONSABLE ACHAT dans le centre de formation CDAF, toujours en contrat pro au sein du Groupe La Poste. En parallèle je suis des cours du soirs en Anglais à l'université Montaigne à Bordeaux pour obtenir un certificat (CLEF) de niveau B2.

Mes buts sont (oui 2 Master car un plan B vaut mieux que rien)... ;)

- Intégré le MASTER 2 management de projet à l'innovation à l'IAE de Grenoble. Mon expérience et ma formation actuelle me permettent d’avoir une analyse sur l’aspect financier, la gestion des besoins et des risques lors de la réalisation d’un projet. Il me reste encore l’apprentissage de conduite de projet qui pourra m’être enseigné lors des semaines de formation et mise en pratique lors des semaines de travail. Cependant, ayant effectué de nombreux projets personnels et professionnels tel que : la reprise et la gestion d’une entreprise, plusieurs projets de départ vers l’étranger pour effectuer des missions et récemment l’achat d’un « van » (J’effectue actuellement une étude pour un aménagement écologique), je dispose donc d’un sens de l’analyse, de l’anticipation et une méthodologie acquise en autodidacte.

- Intégrer le MASTER 2 : DESMA Management de la stratégie Achats à Grenoble afin de finaliser mes études par le master le mieux noté de France. Je suis déjà très autonome en ce qui concerne les achats

Pour intégrer l'un ou l'autre de ces Master en contrat Pro, je suis à la recherche d'entreprises intéressées par mon profile et qui souhaitent renforcer leur équipe à moindre frais.

Alors si vous avez des conseils, des pistes ou des connaissances susceptibles de m'aider dans cette recherche hésitez pas à me contacter! Encore mieux si vous êtes une entreprise et que vous désirez vous offrir mes services pour 1 an voire plus!!

Mon entourage me défini comme dynamique et très joyeuse, évidement courageuse (en rapport à ma reprise d'étude). Mes enseignants et mon entourage professionnel eux me désignent comme une personne ambitieuse et très professionnelle.

J'aime pratiquer et découvrir différents sports allant de la danse au sport de combat en passant par le foot et l'athlétisme. Toutes ces pratiques m'ont permis d'acquérir en plus du travail en équipe, la confiance en moi et aux autres et le dépassement de soi.

Je vous remercie de votre visite et vous dit à bientôt peut être!!!