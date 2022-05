Laure VUILLERMET

Bonjour,



Avec plus de 15 ans d’expérience, j’ai construit ma carrière autour de la gestion de projets et coordination d’événements.

Créative, aimant les challenges, c’est avec plaisir que je mets mon expertise au service de divers événements : voyages incentives, séminaires, conférences, soirées de reconnaissance et de gala, activités team building …



Au cours de ces années, j’ai pu développer les qualités indispensables du métier, tant sur la dimension opérationnelle (réalisation et suivi de projets, organisation d‘événements) que sur le « savoir-être »: esprit d’équipe, prise d'initiative, organisation, curiosité, aisance relationnelle et prise de parole en groupe.



Véritable chef d’orchestre, j’aime coordonner les différents intervenants pour une prestation réussie et qualitative.



Si mon profil vous intéresse, rencontrons-nous !

A bientôt



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Communication

Rédaction

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Management

Adobe Indesign