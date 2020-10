Laurence BARROIS

La société CONTACT RH Lille fait partie du groupe IDAL, implantée depuis 27 ans dans les métiers du RH avec 8 agences françaises et une au Benelux.



Je suis passionnée par les ressources humaines, et particulièrement par le recrutement. Dynamique et impliquée, je considère le capital humain comme étant la ressource fondamentale de tout système, je crois en l'enrichissement personnel et collectif grâce à l'échange



L'équipe CONTACT RH, des professionnels du recrutement capables d'intervenir sur toute la France, pour tous secteurs d'activités.



Vous recherchez des talents, notre priorité vous satisfaire !!!!

Notre force faire du sur-mesure pour être au plus près de votre demande



Contact RH rapproche offres et demandes d'emploi en répondant aux besoins :



- de flexibilité des entreprises dans le cadre du travail temporaire

- de recrutement et de sélection de candidats, dans le cadre des placements en CDD ou CDI



Beaucoup d'entreprises nous font déjà confiance !!!

Picwic, Carrefour, Cora, Renault Trucks, Cabinet d'Expertise Comptable.....



Spécialisé dans le recrutement de profils qualifiés en Tertiaire, Industrie et Bâtiment, nous sommes constamment à la recherche, pour nos clients, de profils spécialisés comme Responsables paye, Responsable fabrication, Commercial, Affréteur, Directeur de magasin, contrôleurs de gestion...

Nous avons également une belle clientèle de cabinets comptables, d'audit et de commissariat aux comptes sur le Nord et le Pas de Calais.





Vous souhaitez proposer vos compétences, vos aptitudes et attitudes à de nouvelles entreprises, alors n'hésitez plus, vous êtes prêt pour le changement, merci de me transmettre votre CV.



Discrétion assurée.



Mes compétences :

Sens de l'organisation et des responsabilités