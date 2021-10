Laurence CASSAN

Plus de 20 ans dans le champ de l'accompagnement et la formation professionnelle m'ont permis d'acquérir de solides compétences en management, développement, gestion de projets, recrutement et formation...



La certification de coach personnel et professionnel m'a permis d'ajouter une corde à mon arc.



Aujourd'hui je démarre une nouvelle activité en qualité de responsable RH handicap santé dans une entreprise adaptée



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projet

Recrutement

Suivi et maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap

Aménagements de postes

Sensibilisation des équipes

Accompagnement au changement

Coaching