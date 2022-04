Laurence DEJENTE

J'ai voulu Imaginer un lieu de vie et d'échanges, au coeur de ma petite ville si dynamique... pour y inviter des designers encore méconnus, pour valoriser leur savoir faire, et vendre leurs creations, pour y proposer des ambiances inspirantes, des ateliers créatifs et enthousiastes, et le tout dans un cadre particulièrement pensé pour marquer les esprits, retenir les envies, ou se poser tout simplement... oui bientôt un nouveau Concept Store verra le jour au coeur de la campagne vauclusienne : LA MAISON PERNOISE by CASALIL Sarl.

Sur près de 200m2, une ancienne grange agricole en pierres accueillent le lieu... A ses pieds coule la Nesque, une cour ombragé propose des collections de meubles outdoor, quelques jeux pour prendre la pause, avec la possibilité d'y prendre un thé ou un café...

Si l'essentiel de l'assortiment fait la part belle au mobilier scandinave, vintage revisité, et pièces confortables pour la maison, on leur associera volontiers les accessoires nouveaux et indispensables à ce cadre de vie qui doit donner nous envie chaque jour...Une sélection de créateurs mode nous y rejoint dès la rentrée 2013... mais déja le chausseur et maroquinier Atelier Noiret-Coussin sera présent, dès l'ouverture, prévue début juillet...

A très vite de vous y accueillir...

L A U



Mes compétences :

Branding

Communication

Conseil

Création

Management

Marketing

Merchandising

Mobilité

Stratégie

Transports

Transports en commun

Urbanisme

Vision