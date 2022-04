Laurence DELECROIX

Bonjour



Drection marketing et communication, direction commerciale, dans des entreprises de taille différente (multinationale à PME), et toujours dans des environnements où les maîtres mots sont innovation et performance;

je maitrise les modèles de vente directe comme indirecte et donc la gestion des partenariats commerciaux comme technologiques

Capable d'adaptation à des environnements complexes, j'aime relever des challenges qui demandent reflexion et action simultanément.

Mes savoir faire en marketing et communication B2B ont donné des résultats probants aux entreprises qu il s'agisse de croissance du revenu ou de la marge comme de parts de marché ou de visiblité de la marque



Mes valeurs : engagement, enthousiasme, résultat, créativité, esprit d'équipe, développement durable



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Marketing

B2B

Management

Vente

Communication

Conduite du changement

Créativité

Web

SEO

Anglais

B2B Marketing

Innovation