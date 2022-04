Laurence DEMAY

8 ans de pratiques commerciales, 6 ans en cabinet d'études conseil marketing agroalimentaire,



Je suis actuellement en écoute active d'opportunités professionnelles pour évoluer vers une activité d'étude / conseil marketing dans une entreprise en région Rhône Alpes..



Mes atouts:

- Une connaissance et une capacité d'adpatation à des clientèles variées (entreprises privées, collectifs d'entreprises, collectivités, particuliers...).

- Une connaissance approfondie des produits, marchés et milieux agricoles et agroalimentaires

- Une maitrise des outils marketing



Mes compétences :

Marketing stratégique

Management

Études marketing

Agroalimentaire