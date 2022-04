Laurence DERUELLE

Responsable formation, projets RH et communication interne (7 ans d'expérience) / Consultant fonctionnel RH / Chef de projet (12 ans d'expérience)



Consultant fonctionnel RH : une véritable remise en question, un changement à 360° ....



Depuis décembre 2005, consultant fonctionnel RH spécialisé dans la mise en oeuvre des modules formation, gestion des compétences et recrutement (Arcole RH, une touche de Dynamics AX... et un soupçon de gestion des temps et activités).



Année 2009, une nouvelle page, une nouvelle expérience dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un autre progiciel de gestion de la formation "Neeva".



2010/2011 : de nouveaux projets avec ARTE France et DASSAULT Aviation, la dématérialisation des bulletins de paie avec notre partenaire NOVAPOST RH ...



2012, l'année du changement avec la mise en oeuvre de l'offre GPEC puis FORMATION de TEAMS RH !



Et enfin, 2015 : Une nouvelle carte professionnelle à jouer.

Après une remise à niveau à anglais avec Langages Forum, j’intègre le groupe CGI, la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde.



Intervention au CNAM Intec de Paris sur les enjeux RH, la formation professionnelle continue et la GPEC



Les valeurs auxquelles je crois : professionnalisme, rigueur, intégrité et disponibilité.



Mes références client :

TOTAL, L'Oréal, Air France, Ville de Paris, Covéa, CNAV, Cleiss, SNCF Réseau, COFELY Services, Agralys, Bonduelle, Banque Accord, SOCOPA, PGA, PARKEON, Rexam, Rabot Dutilleul, FACEO, REEL, Prosodie, CER 56, Celio*, Buffalo Grill, Cus Habitat, Locarest, Ineris, Eiffage, Les salins du Midi, GROUPAMA, ARTE France, DASSAULT Aviation, Jennyfer, Rouge George Lingerie, Fédération Nationale de la Mutualité Française, GUERBET, Ceva Santé Animale, ALTRAN, Pages Jaunes, Baccarat, Martin Belaysoud Expansion, La Brosse et Dupont, Groupe CAT, Inter Mutuelle Assistance ...



Mes recommandations :

. “Laurence Deruelle est une responsable RH, spécialisée en formation, systèmes d'information et communication interne, dont les compétences pointues comme le sens relationnel font une consultante ou une manager de premier ordre. Je la recommande à tous mes contacts.” Le 5 janvier 2009 par Thierry LAJOIE, Directeur Général, Société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (siteArray)

. "Je souhaite vous dire combien j'ai apprécié le travail que vous menez depuis plusieurs mois aux côtés de l'équipe MOA . Votre rigueur , la qualité de vos productions et l'excellent relationnel avec nos utilisateurs en raffinerie ont été un vrai plus pour nous." Le 23 janvier 2009 par F.CRISTINA LOBLEIN - TOTAL RAFFINAGE MARKETING



Mes compétences :

Conseil RH

Animation de formations

Analyse des besoins

Conception-rédaction

Conduite du changement

Gestion de projet