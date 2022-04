Laurence DESBONNEZ

Mon parcours m'a amenée vers la Relation Humaine, dans toute sa splendeur. Ma formation de coach me prouve aujourd'hui que je suis dans ma voie, celle d'être en présence aux Autres. Mon activité professionnelle me passionne , qu'elle soit en présence collective ou individuelle.La variété des personnes que je rencontre et des milieux professionnels que je côtoie me renforcent dans la conviction que les coachs professionnels ont une vraie place dans l'entreprise et une vraie valeur ajoutée pour monter en puissance leur ligne managériale.



Mes compétences :

Vente

Relations humaines

Développement RH

Développement personnel

Management

Coaching

Accompagnement

Commerce

Formation