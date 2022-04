Laurence DHALER

Je propose des formations et interventions collectives construites sur mesure en fonction des objectifs attendus (secteur sanitaire et social, entreprise).

Elles sont basées sur mon expérience en gestion des ressources humaines et sur l'utilisation de techniques spécifiques (sophrologie, communication)



Objectif: Développer les potentiels individuels pour une meilleure performance collective.

- Accompagnement au changement et gestion du stress

- Gérer stress et émotions dans la relation d'aide ou d'accompagnement

- Développer ses capacités d'écoute et de communication en situation professionnelle

- ......



Mes compétences :

Formation

Formation Ressources Humaines

Ressources humaines

Santé

Sophrologie