Laurence DHEILLY

Après un parcours professionnel de 13 années dans la même association, j'ai obtenu un CIF (Congé Individuel de Formation) pour me permettre de changer de secteur d'activité, et m'orienter dans le secteur des Ressources Humaines.



La gestion des ressources humaines de l'entreprise est en pleine évolution, et les entreprises doivent désormais prendre en compte la notion de compétences pour se pérenniser dans un marché très concurrentiel.

Je suis persuadée de l'importance d'une gestion RH efficace, basé sur la communication et le développement des compétences comme réussite de l'entreprise....