Laurence DROUET

Je travaille dans le domaine de l'insertion depuis plus de 20 ans. J'ai géré des groupes de jeunes en situation de difficultés sociale et ou professionnelle afin de les remettre à niveau et les aider à construire un projet de vie et profesionnel. J'ai accompagné en individuel et en groupe des jeunes et adultes cadres et non cadre demandeurs d'emploi longue duréee pour retrouver un emploi, élaborer un projet professionnel. J'ai réalisé des bilans de compétences approfondies pour le compte de Pôle emploi, accompagné dans les apprentissages et vers l'emploi des publics au RSA pour le Conseil départemental, des publics RQTH pour CAP Emploi et l'AGEFIPH et L'AFPA dans le cadre d'un Espace Ressource Emploi. J'ai aussi accompagné des personnes jugées ou non à la maison d'arrêt du Mans dans le cadre d'élaboration de projet de sortie, de formation et remise à niveau en lien avec l'Education Nationale. Aujourd'hui, je forme les conseillers en Insertion Professionnelles des structures de l'IAE et autres ou les accompagne vers le titre grâce à la VAE. Je m'intéresse au courant humaniste, aux modifications des comportements vers un + positif, à la créativité...



