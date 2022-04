Laurence DUMONS

Après une reconversion professionnelle, j'ai intégré RISO FRANCE il y a deux ans de cela. Dans un premier temps j'ai pris en charge un poste de Chargée de Recrutement à temps partiel qui m'a permis de me découvrir une passion pour les Ressources Humaines. Par la suite j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur un poste à temps plein et qui me permet d'élargir mon domaine de compétences au quotidien. Aujourd'hui je m'épanouis dans mes nouvelles fonctions qui me permettent d'être au contact de différents interlocuteurs (candidats, cabinets de recrutement, etc.). La société RISO FRANCE m'a permis d'évoluer sur des missions à forte valeur ajoutée touchant au reporting RH, à l'intégration et à la fidélisation des nouveaux entrants.

J'ai la chance de faire partie d'une entreprise qui propose aux jeunes diplômés et personnes ayant une première expérience dans le domaine de la vente, d'intégrer une aventure professionnelle mais aussi humaine. Je suis ravie de représenter auprès des candidats des valeurs fortes et en adéquation avec les miennes, telles que la richesse des compétences, la rigueur et l'épanouissement.



