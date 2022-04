Laurence DUTEURTRE

Issue d'une formation universitaire de chargée de projet dans le secteur sanitaire et social, je suis depuis 2005 conseillère en Mission Locale.

Conseillère au départ, l'évolution des politiques publiques et du métier depuis 10 ans, me conduit aujourd'hui à développer les relations auprès des entreprises (du premier contact source d informations pour les jeunes à un travail plus régulier lors de phases de recrutements).

Ce travail me plait énormément : faire évoluer le regard des employeurs sur les jeunes peu ou pas formés, adapter ma pratique au monde de l'entreprise, autant de challenge intéressant à relever et dynamisant au quotidien.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de chargée de mission en développement local (secteur rural ou urbain) sur le département ou limitrophes. Un poste directement accessible pour moi par mon parcours universitaire et qui répond aujourd'hui à mes envies professionnelles. J'ai besoin de participer à l'élaboration de projet et de les voir aboutir, de pouvoir les changer et les adapter aux besoins et aux attentes, de les faire coïncider avec les demandes institutionnelles. Je commence donc ma recherche active d'emploi.....



Mes compétences :

Accompagnement

Insertion sociale et professionnelle

Gestion de projet

Développement local

Communication