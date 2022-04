Laurence DUTOIT BONTE

Coach certifiée de l'Académie du Coaching (Paris), Praticien certifiée MBTI (OPP Paris), certifiée en facilitation systémique (Roubaix) Membre de l'IVDA (international voice dialogue association).Accréditée Fongecif pour les bilans de compétences.

30 ans d'expérience en entreprise dans des métiers et des univers différents = industrie pharmaceutique, Tourisme, VPC, VAD dont ces 20 dernières années dans un Groupe international comme Responsable de la Communication interne. j'ai été déléguée médicale, agent de voyage, attachée de presse et responsable des relations publiques avant de créer la fonction de responsable de la communication interne pour un groupe leader de la VAD. Je travaillais en transversalité avec toutes les filiales, ses dirigeants, facilitant les échanges et la communication entre tous les cadres du Groupe.Mon objectif: fédérer autour de la culture de l'entreprise en créant du lien et en respectant la personne. Ce parcours professionnel en entreprise ajouté à mes formations certifiantes me permet d'accompagner aujourd'hui en toute légitimité les managers, les acteurs de l'entreprise ainsi que les jeunes dans le développement de leur potentiel, de leur orientation et leur projet.Accompagner, aider , fédérer, faciliter respecter sont les maîtres mots de mon métier et de mon identité.



Mes compétences :

Développement des compétences

Développement personnel

Coaching

Orientation professionnelle

Orientation pour les jeunes