Laurence ECHASSERIEAU

Bonjour et merci de votre visite sur mon profil



Vous apportez un soin tout particulier à votre communication ? Alors confiez sa traduction à une professionnelle.



Mes services : traduire en français vos supports de communication rédigés en anglais



Avec près de quinze ans d'expérience de la traduction de l'anglais vers le français, je me charge de votre traduction rédactionnelle et technique. Titulaire d’une formation scientifique (bac C) et littéraire, je vous offre un travail qui allie rigueur et style.



Mes missions :



Aider les professionnels du secteur de l’énergie à communiquer en français et à atteindre le marché français en traduisant leurs supports de communication rédigés en anglais et en veillant à ce que leurs campagnes et publications conservent tout leur impact.



Permettre aux instituts, organisations internationales et ONG du secteur de l’énergie et de l’environnement de publier en français le résultat de leurs études.



Aider les entreprises à mettre en valeur leur politique RSE auprès de leurs parties prenantes en traduisant de l'anglais en français leurs rapports RSE.





Mes compétences :

Énergies renouvelables

Traduction

Développement durable

Écologie

Smart grid

RSE

Biodiversité

Efficacité énergétique

Rédactionnel