Sophie GIUSTI

Traductrice indépendante depuis 1993, j'ai d'abord travaillé au Brésil, pour plusieurs agences de traduction locales et quelques clients directs puis, lorsque j'ai mieux maîtrisé la langue portugaise, je me suis lancée avec succès dans l'interprétation.

En 2008, je suis revenue m'installer en France où je continue d'exercer mon activité.

Je suis expert judiciaire près la Cour d'Appel de Rennes en espagnol et portugais depuis 2013.



Mes compétences :

Traductrice

Traduction

Brésil

Interprète

Interprétation

Traducteur